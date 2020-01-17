Экипаж «КамАЗ-мастер» победил на ралли «Дакар»

«Русская планета» уточнила, что общая протяженность последнего спецучастка составила 167 километров. По данным издания Каргинов проехал эту дистанцию за 1 час 28 минут 41 секунду. На второй позиции команда из Белоруссии под руководством Алексея Вишневского на МАЗе. Они преодолели финальный этап за 1 час 30 минут 42 секунды. Тройку замкнул российский экипаж «КамАЗ-мастер» Эдуарда Николаева с результатом 1 час 31 минута 34 секунды.