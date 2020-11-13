«Ей очень тяжело это делать». Волосожар — о Загитовой в качестве ведущей
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поделилась с «Газетой.ru» впечатлениями от интервью со своей коллегой Алиной Загитовой, которая стала ведущей шоу «Ледниковый период».
«Конечно, ей очень тяжело это делать. Иногда спотыкается в словах, и надо работать с ухом (суфлер — прим. ред.)», — цитируют Волосожар «Дни.ру».
Она призналась, что поначалу ей было тяжело давать Загитовой интервью. Однако, по ее мнению, фигуристка большой молодец, поскольку она набирается опыта и выглядит в кадре все лучше и лучше с каждым новым выпуском.