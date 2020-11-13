«Конечно, ей очень тяжело это делать. Иногда спотыкается в словах, и надо работать с ухом (суфлер — прим. ред.)», — цитируют Волосожар «Дни.ру».

Она призналась, что поначалу ей было тяжело давать Загитовой интервью. Однако, по ее мнению, фигуристка большой молодец, поскольку она набирается опыта и выглядит в кадре все лучше и лучше с каждым новым выпуском.