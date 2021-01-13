«Ей, может быть, стало тесновато в этой группе. В последнее время к академии присоединились Александра Трусова, Алена Косторная. Это могло сказаться. Также, скорее всего, ее перестали устраивать результаты», — цитирует Бутырскую «Газета.ru».

По ее словам, Константинова классно катается, и на нее всегда приятно смотреть. Бутырская предположила, что у спортсменки есть какие-то амбиции, поэтому ей стоит попробовать другой путь, нежели стоять на месте.

«Отечественное, да и мировое фигурное катание не должно потерять такую красотку», — резюмировала собеседница издания.