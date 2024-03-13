Спорт 13 марта 2024, 15:42 Egool: ЦСКА заинтересован в контракте с форвардом молодежной сборной Бразилии Гильерме

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Футбольный клуб ЦСКА ведет переговоры с бразильским нападающим Гильерме о заключении контракта. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Egool.

По информации издания, представители московской команды уже встречались с агентами футболиста. Не исключено, что его переход анонсируют в ближайшее время.

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Напомним, 18-летний Гильерме сейчас играет в составе молодежной сборной Бразилии. Его контракт может стоить ЦСКА около 60 миллионов евро.

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