Спорт 19 марта 2023, 03:58 Эдвардс победил Усмана и впервые защитил пояс UFC Леон Эдвардс победил Усмана и впервые защитил пояс UFC в полусреднем весе

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Британский боец смешанных единоборств (ММА) Леон Эдвардс одержал победу над американцем Камару Усманом. Это позволило ему сохранить чемпионский пояс UFC в полусредней весовой категории.

Для Эдвардса это стало первой защитой титула.

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Главный поединок 286-го номерного турнира лиги в Лондоне продлился пять раундов и окончился победой Эдвардса решением большинства судей.

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Этот поединок стал третьим по счету очным противостоянием Эдвардса и Усмана. Первая встреча спортсменов закончилась победой американца, но в 2022 году Эдвардс взял реванш. В тот раз британец нокаутировав Усмана за минуту до окончания титульного боя.

Эта же победа стала для Эдвардса 21-й. Также за свою карьеру у британца три поражения. В активе Усмана 20 побед, у него также три поражения, включая проигрыш Эдвардсу в этом бою.

Ранее российский боец смешанного стиля Петр Ян проиграл грузинскому сопернику Мерабу Двалишвили в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 221. Это стало первым поражением Яна единогласным решением судей. Они признали победу Двалишвили во всех пяти раундах.