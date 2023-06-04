Спорт 04 июня 2023, 03:04 Эден Азар ушел из испанского «Реала» «Реал» и Эден Азар досрочно расторгли контракт по взаимному согласию сторон РИА «Новости»

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Бельгийский полузащитник Эден Азар ушел из испанского «Реала». Информацию об этом опубликовали на официальном сайте футбольного клуба.

Контракт между сторонами действовал до лета 2024 года, однако его расторгли по обоюдному согласию. В сообщении клуба сказано, что «Реал» поблагодарил Азара и пожелал ему успехов на новой ступени спортивной карьеры.

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Футболисту 32 года, в мадридский «Реал» спортсмен перешел летом в 2019 года из английского «Челси». Азар дважды одержал победу в чемпионате и получил два Суперкубка Испании. Кроме этого, у полузащитника теперь имеется Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. Будучи участником сборной Бельгии, футболист забрал бронзу чемпионата мира 2018 года, который прошел на московском стадионе «Лужники».

В марте 2023 года стало известно о смене капитана сборной Бельгии по футболу. Экс-капитан Эден Азар покинул сборную, когда она вылетела с чемпионата мира в Катаре, так и не перешагнув через групповой этап.