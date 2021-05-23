Футболист рассказал о шутках Дзюбы в сборной России
Капитан петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба создает хорошую атмосферу в команде и любит пошутить. Об этом заявил нападающий сборной Алексей Ионов, передал «Чемпионат».
«Хорошая атмосфера в команде, но при этом рабочая. Есть время пошутить — делаем это. Дзюба в этом плане главный», — сказал футболист.
В субботу игроки вылетели на сборы в Австрию для подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.
В групповом этапе Россия сыграет с Данией, Финляндией и Бельгией.
В мае «Зенит» стал чемпионом страны в третий раз подряд. Дзюба — лучший игрок сезона, отметил Ионов.
«Приняли его хорошо, мне нравится то, что он хочет привнести в команду. Я рад, что он с нами», — добавил футболист.
Сам форвард «Зенита» назвал тремя лучшими игроками сезона 2020–2021 годов Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна и Дугласа Сантоса, передал «Спорт-экспресс».
В середине мая Дзюба рассказал, что самыми тяжелыми в моральном плане были для «Зенита» матчи с чеченским «Ахматом».
«Там какая-то такая атмосфера сама по себе. Угнетающая. Враждебно настроено», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Грустная передача о футболе».
Спортсмена призвали извиниться за свои слова.