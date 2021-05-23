Футболист рассказал о шутках Дзюбы в сборной России

Капитан петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба создает хорошую атмосферу в команде и любит пошутить. Об этом заявил нападающий сборной Алексей Ионов, передал «Чемпионат».

«Хорошая атмосфера в команде, но при этом рабочая. Есть время пошутить — делаем это. Дзюба в этом плане главный», — сказал футболист.

В субботу игроки вылетели на сборы в Австрию для подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

В групповом этапе Россия сыграет с Данией, Финляндией и Бельгией.

В мае «Зенит» стал чемпионом страны в третий раз подряд. Дзюба — лучший игрок сезона, отметил Ионов.

«Приняли его хорошо, мне нравится то, что он хочет привнести в команду. Я рад, что он с нами», — добавил футболист.

Сам форвард «Зенита» назвал тремя лучшими игроками сезона 2020–2021 годов Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна и Дугласа Сантоса, передал «Спорт-экспресс».

В середине мая Дзюба рассказал, что самыми тяжелыми в моральном плане были для «Зенита» матчи с чеченским «Ахматом».

«Там какая-то такая атмосфера сама по себе. Угнетающая. Враждебно настроено», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Грустная передача о футболе».

Спортсмена призвали извиниться за свои слова.