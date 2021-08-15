Дзюбу не выпустили играть с «Локомотивом»

Нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не включили в стартовый состав на матч с московским «Локомотивом». Игрок сине-бело-голубых провел игру на скамейке запасных. Команды сыграли вничью, сообщили на сайте РПЛ.

Матч «Локомотив» — «Зенит» четвертого тура чемпионата России завершился со счетом 1:1. Игра состоялась на поле москвичей. Оба мяча забили с пенальти.

На 50-й минуте матча полузащитнику «Зенита» Далера Кузяева, заработавшему две желтые карточки, вручили красную и был удален с поля. Но в меньшинстве петербуржцы заработали пенальти. Полузащитник гостей Алексей Сутормин реализовал 11-метровый на 85-й минуте. Железнодорожники не остались в долгу, и уже на 90-й минуте сравняли счет. Гол оформил нападающий Федор Смолов.

Дзюбу не включили в стартовый состав. Матч он провел на скамейке запасных вместе с Ярославом Новицким и бразильцем Клаудиньо, который не так давно примкнул к сине-бело-голубым. Зато впервые с начала сезона на поле вышел Малком, пропустивший три игры из-за участия в Олимпиаде. В составе «Локомотива» во втором тайме дебютировал полузащитник Наир Тикнизян, который перешел в команду из ЦСКА в начале месяца.

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице, у команды 10 очков. «Локомотив» на четвертой строчке с восемью очками.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин усомнился, что Дзюба останется капитаном команды.