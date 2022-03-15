Гладилин объяснил, почему Карпин не вызвал Дзюбу на сборы

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин определил список игроков, которые будут вызваны на мартовские сборы команды. Этот список для «Газеты.ru» прокомментировал ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин.

Он отметил, что международных игр в ближайшее время не предвидится, поэтому Карпин собрал тех, кто отметился ранее и на кого он будет рассчитывать в случае их возобновления. Россиян, играющих в зарубежных клубах, не вызвали, потому что с ними «все давно ясно». То же касается и Артема Дзюбы.

«Та же ситуация и с Дзюбой. Он в рабочем процессе, у них прямой контакт с Карпиным, Семак в курсе всех дел. Дзюба — опытный игрок, его возможности также всем известны. Как его использовать тоже понятно, здесь нет никаких новшеств. Нет смысла ему сидеть неделю на сборах, так что решение о невызове Дзюбы правильное», — пояснил Гладилин.