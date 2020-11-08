Дзюбу лишили капитанской повязки на матче с «Краснодаром»

Футболист Артем Дзюба лишился капитанской повязки из-за скандала с порнороликом. На матче против «Краснодара» команду «Зенита» на поле выведет защитник Деян Ловрен. В воскресенье, в 19:00 по московскому времени, в Санкт-Петербурге пройдет матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

Информация об этом появилась на сайте РПЛ. Артем Дзюба выйдет на поле с первых минут матча, так как он остался в основном составе.

По данным газеты «Спорт-Экспресс», руководство футбольного клуба «Зенит» сделает официальное заявление касательно ситуации вокруг интимного видео с участием Дзюбы после игры.

Сегодня в Сети неизвестные опубликовали видео, на котором человек, максимально похожий на футболиста Артема Дзюбу, мастурбирует и снимает все это на камеру. Сам спортсмен пока никак не прокомментировал ситуацию. Зато тренер сборной России Станислав Черчесов высказался и заявил, что футболист не будет вызван в расположение национальной команды на ноябрьские сборы.

Кроме того, очень жестко ролик прокомментировал член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин. По его словам, таким занимаются в пубертатном периоде, а не в 32 года.

По данным СМИ, Дзюба был готов к «сливу» личных видео. Якобы телефон знаменитости взломали еще несколько недель назад. Но взломщики не стали предъявлять никаких условий.