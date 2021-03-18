Дзюба записал обращение к хейтерам

Российский футболист Артем Дзюба записал видеозапись и обнародовал ее в Сети. В ролике он отреагировал на критику из-за его возвращения в сборную России по футболу.

«Не понимаю, откуда берется хейт, кого вызывать, а кого нет. Хейтеры всегда что-то говорят, им всегда все не так. У нас люди не умеют ценить других людей», — заявил футболист на своей странице в Instagram.

32-летний спортсмен добавил, что в сборной России есть обойма игроков, способных попасть в основу, и понадеялся, что со своими результатами он сможет попасть в их число.

Также он поблагодарил то небольшое количество людей, которые поддерживают его на постоянной основе. Он сказал, что для него это крайне важно и ценно.

Состав сборной России на матчи квалификации чемпионата мира-2022 с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта) был объявлен 15 марта. В число из 27 игроков попал и Дзюба.

Против нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбы началась травля со стороны фанатов и простых пользователей после слитого в открытый доступ его интимного видео. Тренер сборной Станислав Черчесов не стал вызывать его на ноябрьские сборы, а в «Зените» его лишили капитанской повязки.