Дзюба занял первое место в гонке бомбардиров РПЛ

По итогам 22-х турниров регулярного чемпионата у футболиста 13 забитых мячей.

Коллега Дзюбы по клубу Сергей Азмун оформил хет-рик и поднялся на третью строчку рейтинга бомбардиров РПЛ. У него на счету 10 мячей.

Также в ТОП-5 вошли Эльдор Шомуродов из «Ростова» (11), Александр Соболев из «Спартака» (10) и Евгений Луценко из тульского «Арсенала» (9).

Артем Дзюба также вышел на седьмое место в символическом «Клубе Григория Федотова», списке советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов. За карьеру он забил 170 мячей.

За всю историю российского футбола больше всех голов на счету у экс- форвард сборной СССР Олега Блохина. За свою карьеру он забил 319 мячей.

Последние голы, забитые «зенитовским» нападающим были в матче против «Урала». Тогда Дзюба смог закинуть в ворота соперника два мяча.