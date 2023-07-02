Спорт 02 июля 2023, 03:48 Дзюба заявил, что никого не заставляет смотреть его шоу о футболе «Ну, так нельзя» YouTube

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Футболист Артем Дзюба заявил, что не заставляет фанатов и критиков смотреть юмористическое шоу «Ну, так нельзя», ведущим которого он стал. Так нападающий московского «Локомотива» ответил на критику большого количества нецензурной лексики в YouTube-шоу. Слова спортсмена привело РИА «Новости».

В апреле Дзюба и бывший главный тернер национальной сборной России Леонид Слуцкий стали ведущими шоу о футболе на YouTube-канале. Зрители обрушились с критикой за матерные слова в передаче, на что Дзюба заявил, что не рекомендует смотреть шоу детям до 18 лет.

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«Мы получаем удовольствие от этого шоу, нам весело. Мы показываем то, что происходит у спортсменов в раздевалке, потому что в спорте ты не можешь говорить все время без мата. „Сударь, вы дали пас не туда“, — так не получится. <…> Не нравится — не смотрите. Мы никого не заставляем», — заявил футболист на фан-встрече на празднике 100-летия московского спорта в «Лужниках».

Дзюба отметил, что не читает комментарии, это делает Слуцкий. Спортсмен подчеркнул, что в России футболист должен быть готов ко всему, в том числе и негативу.

Дзюба и Слуцкий неоднократно подкалывают друг друга в соцсетях. Экс-тренер в проекте комика Азамата Мусагалиева «Большое шоу» спародировал скандальный интимный ролик с нападающим «Локомотива». За кадром Слуцкий насосом накачивал мяч.