Дзюба высказался против досрочного закрытия сезона
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба уверен, что текущей сезон нужно обязательно доиграть. Об этом сообщил RT.
Он рассказал, что «хотел бы доиграть чемпионат и победить», потому что «иначе будет какая-то неполноценность».
«А когда говорят про аннулирование чемпионатов, то, мне кажется, это настолько подло и некрасиво. Это не красит тех людей, которые так говорят. Хочется, чтобы все доигралось и все точки были расставлены», — заключил он.