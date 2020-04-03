Дзюба высказался против досрочного закрытия сезона

Он рассказал, что «хотел бы доиграть чемпионат и победить», потому что «иначе будет какая-то неполноценность».

«А когда говорят про аннулирование чемпионатов, то, мне кажется, это настолько подло и некрасиво. Это не красит тех людей, которые так говорят. Хочется, чтобы все доигралось и все точки были расставлены», — заключил он.