Дзюба выложил мем со Слуцким

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выложил мем с главным тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким. Это стало ответом на шутку Слуцкого о футболисте.

Ранее тренер запостил в Instagram видео с боксером, очень похожим на Дзюбу. На кадрах побитый боец на ломаном английском рассказывает о поединке.

«Артем Дзюба отлично подтянул уровень английского», — подписал пост Слуцкий.

Дзюба в ответ опубликовал серию картинок с тренером «до и после первой победы». На первой рядом со Слуцким изображен дородный аристократ с картины, судя по всему, голландского мастера. Один из комментаторов отметил, что это «самый смешной тренер, которого мы видели в Нидерландах за 100 лет». В 2018–2019 годах Слуцкий тренировал нидерландскую команду «Витесс».

15 марта «Рубин» одержал первую победу под руководством Слуцкого. С минимальным счетом команда обыграла тульский «Арсенал» в матче Российской премьер-лиги.

Леонид Слуцкий долгое время был тренером московского ЦСКА, в 2015–2016 годах возглавлял российскую сборную. В декабре 2019 года стал главным тренером «Рубина».