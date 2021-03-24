Дзюба вошел в стартовый состав сборной России по футболу в матче с Мальтой

Появился список футболистов, которые войдут в стартовый состав сборной России на матч с Мальтой. Речь идет про первый тур отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года.

Об этом сообщили в Теlеgrаm-канале пресс-службы российской сборной. Там уточнили, что с начала игры на поле выйдут Антон Шунин, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Ионов и Артем Дзюба. Последний будет играть в качестве капитана команды.

Игра состоится 24 марта в Таа-Кали, матч начался в 22:45 по московскому времени. В состав сборной Мальты вошли Бонелло, Шоу, Агиус, С. Борг, Д. Мбонг, Кристенсен, Гийомье, Камендзули, Теума, Дегабриэле, и Монтебелло.

Мальта и Россия состоят в группе Н — их соперниками являются Хорватия, Словения, Словакия и Кипр.