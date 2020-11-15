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    15 ноября 2020, 00:41

    Дзюба вернулся к тренировкам после скандала

    Анатолий Минкин

    Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба приступил к тренировкам на базе родного клуба после выходных. Как сообщил «Спорт-Экспресс», в отличие от других игроков команды спортсмену дали дополнительный день отдыха после скандала со сливом откровенного видео.
    Дзюба вернулся к тренировкам после скандала

    Таким образом тренерский штаб позволил нападающему восстановиться психологически после случившегося с ним.

    Как сообщила «Газета.ru», после 14 туров в российской премьер-лиге «Зенит» занимает второе место турнирной таблице.

    Сборная России ближайшие два матча в Лиге наций проведет без Дзюбы. Подопечным Станислава Черчесова предстоит выйти на поле против команд Турции и Сербии.

    Артем Дзюба стал героем новостей на этой неделе из-за появившегося откровенного видео, где он сам снял себя на телефон в процессе самоудовлетворения. После начавшегося скандала Станислав Черчесов объявил, что на ноябрьские сборы футболиста не пустит, чтобы оградить его от негатива.

    Наставник оказался прав, потому что количество хейтеров спортсмена увеличилось в несколько раз. Заявления в защиту Дзюбы сделали актер Данила Козловский, телеведущий Иван Ургант, певица Наташа Королева. Они назвали тех, кто осудил футболиста ханжами и моралистами.

    Сам Дзюба извинился перед всеми за то, что откровенный ролик оказался в открытом доступе и поблагодарил всех своих защитников.

    Как выяснили СМИ, спортсмен знал, что видео сольют. Завладевшие откровенной записью потребовали за молчание пять миллионов долларов. Платить футболист не захотел и поплатился репутацией. Дзюба обратился с заявлением на злоумышленников в ФСБ.