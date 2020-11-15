Дзюба вернулся к тренировкам после скандала

Таким образом тренерский штаб позволил нападающему восстановиться психологически после случившегося с ним.

Как сообщила «Газета.ru», после 14 туров в российской премьер-лиге «Зенит» занимает второе место турнирной таблице.

Сборная России ближайшие два матча в Лиге наций проведет без Дзюбы. Подопечным Станислава Черчесова предстоит выйти на поле против команд Турции и Сербии.

Артем Дзюба стал героем новостей на этой неделе из-за появившегося откровенного видео, где он сам снял себя на телефон в процессе самоудовлетворения. После начавшегося скандала Станислав Черчесов объявил, что на ноябрьские сборы футболиста не пустит, чтобы оградить его от негатива.

Наставник оказался прав, потому что количество хейтеров спортсмена увеличилось в несколько раз. Заявления в защиту Дзюбы сделали актер Данила Козловский, телеведущий Иван Ургант, певица Наташа Королева. Они назвали тех, кто осудил футболиста ханжами и моралистами.

Сам Дзюба извинился перед всеми за то, что откровенный ролик оказался в открытом доступе и поблагодарил всех своих защитников.

Как выяснили СМИ, спортсмен знал, что видео сольют. Завладевшие откровенной записью потребовали за молчание пять миллионов долларов. Платить футболист не захотел и поплатился репутацией. Дзюба обратился с заявлением на злоумышленников в ФСБ.