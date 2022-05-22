Дзюба в образе Дэдпула попрощался с «Зенитом»

Футболист Артем Дзюба объявил об уходе из клуба «Зенит». Это заявление он сделал 22 мая в Telegram-канале. Футболист оделся в костюм известного киногероя Дэдпула.

«Питер, спасибо за все!» — написал Дзюба.

«Зенит» является главным футбольным клубом Санкт-Петербурга. Дзюба выступал за него с 2015 года. Он провел 180 матчей за «Зенит». В этих играх Дзюба забил 85 голов. В составе «Зенита» футболист стал четырехкратным чемпионом России, причем все титулы были завоеваны подряд.

Прекращение сотрудничества могло произойти из-за того, что стороны не смогли согласовать условия продления контракта.

На последний матч Дзюба вывел команду в роли капитана. Эта игра проходила в рамках 30-го тура РПЛ. В результате «Зенит» уступил «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1.

По итогам сезона-2021/2022 «Зенит» в четвертый раз подряд выиграл чемпионат России. В этом сезоне Дзюба участвовал в 28 матчах Российской премьер-лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.