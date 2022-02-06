Дзюба странным танцем поприветствовал вернувшегося в «Зенит» Барриосу

Футбольный клуб «Зенит» на своей странице в Тwittеr опубликовал видео из Португалии, где сейчас тренируются спортсмены. В объектив камеры попали нападающий команды Артем Дзюба, который танцем поприветствовал вернувшегося из сборной Колумбии полузащитника Вильмара Барриосу.

На опубликованных кадрах видно, как Дзюба, пританцовывая, заставляет однокомандника сделать несколько шагов назад.

Этот сезон в «Зените» для Дзюбы может стать последним. Срок его контракта с петербургским клубом подходит к концу. По итогам сезона нападающий отметился 10 забитыми мячами и девятью результативными передачами в 24 матчах.

Вильмар Барриос в этом сезоне сделал только одну голевую передачу в 21 матче. Контракт этого футболиста истекает в 2026 году.