Дзюба стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ

Игрок «Зенита» Артем Дзюба в сегодняшнем матче с «Тамбовом» забил четыре года и стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне. На его счету 20 голов в 20 встречах.

Футболисты из Санкт-Петербурга в матче заключительного тура РПЛ победили тамбовчан со счетом 5:1. В прошлом году Дзюба разделил первое место со своим одноклубником Сердаром Азмуном. В этом сезоне Азмун занял второе место в списке лучших бомбардиров с 19 забитыми мечами. Третье место у игрока московского «Спартака» Джордана Ларссона (15 голов).

В сегодняшнем матче Дзюба забил 200-й мяч в карьере на 11-й минуте и посвятил гол своему новорожденному сыну Александру. После этого он стал лучшим голеадором в истории РПЛ. 2 мая после победы над «Локомотивом» «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу. Сегодняшний поединок с «Ахматом», который закончился вничью — 2:2, — принес серебро турнира «Спартаку».

Красно-белые гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.