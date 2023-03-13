Спорт 13 марта 2023, 18:59 Дзюба спокойно отреагировал на невызов в сборную России на сборы

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Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба не попал в расширенный состав команды России по футболу на мартовский сбор. В беседе с «Матч ТВ» он прокомментировал данную ситуацию.

Спортсмен подчеркнул, что спокойно отреагировал на эту новость. По его словам, он не способен противиться решению. Однако Дзюба нашел ряд несостыковок в правилах составления списка, добавили Nation News.

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«Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35», — заметил футболист.

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