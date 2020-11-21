Дзюба снова сыграет без капитанской повязки

«Дзюбе ни в коем случае нельзя возвращать капитанскую повязку ни в „Зените“, ни в сборной. Он может играть в основе, но с ролью капитана должен распрощаться. Если же в ближайшее время тренер поставит Дзюбу капитаном, он признает свою ошибку», — считает он.

При этом Петржела не говорит о пожизненном лишении. Повязку можно будет вернуть, если Дзюба перестанет попадать в подобные ситуации. Однако сейчас этого допустить нельзя. Бывший главный тренер «Зенита» лишил бы футболиста капитанства на долгое время.

Однако артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает иначе.

«Это неправильное решение. Ситуация с видео никак не должна отражаться на спортивной составляющей карьеры. Трусость, вот и все. Никакой моральной подоплеки, просто за свою задницу страшновато», — заявил он.

Дзюба не сыграет в матче с капитанской повязкой против грозненского «Ахмата». Такое решение принял главный тренер команды Сергей Семак. Сине-бело-голубых на поле с капитанской повязкой выведет хорватский защитник Деян Ловрен.

Матч «Ахмат» — «Зенитом» состоится в 16:30 по московскому времени 21 ноября на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в рамках 15-го тура РПЛ.

Дзюба лишился капитанской повязки в клубе и сборной России после скандала со сливом его интимного видео. Футболист уже выходил без капитанской повязки на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Рэпер Natan выпустил трек в поддержку Дзюбы, писало агентство Ura.ru. Он сочинил песню «#ямыдзюба» для футболиста, у которого злоумышленники взломали телефон.