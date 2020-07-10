Дзюба сделал шуточный коллаж с Кокориным. Фанаты юмора не оценили

Футболист «Зенита» Артем Дзюба выложил в соцсети шуточный коллаж с игроком «Сочи» Александром Кокориным. Болельщики не только захейтили спортсмена, но и обвинили в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Коллаж с Кокориным появился в Instagram Дзюбы. Футболист добавил к фотографии изображение Шрека и осла из анимационного фильма.

«Кокорин — ослик», — подписал свое творчество игрок «Зенита».

Источник фото: instagram.com/artem.dzyuba

Сам снимок спортсменов был сделан во время матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Своей шуткой Дзюба решил обыграть то, как Кокорин на него смотрит.

Комментаторы в соцсетях сразу же припомнили Дзюбе «секс-скандал» с коллегой Сердаром Азмуном. Более того, футболиста обвинили в гомосексуальных наклонностях.

«Дзюба, Сердар и Кокорин дошутятся, и у нас запретят футбол в стране», — написал один из пользователей.

«Кокорин будет следующей жертвой Дзюбы после ухода Азмуна. Саша вроде и сам не против», — предположил другой фанат.

«Где найти человека, который будет смотреть на меня так, как Кокорин на Дзюбу», — добавила девушка.

Скандал с Дзюбой и Азмуном произошел после того, как «Зенит» обыграл «Краснодар». Спортсмены праздновали победу в раздевалке, когда Дзюба начал делать неоднозначные движения в сторону второго игрока. Все это попало на видео, а потом вылилось в громкие обсуждения.