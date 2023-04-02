Спорт 02 апреля 2023, 13:36 Дзюба решил стать рекордсменом России по количеству голов Футболист Дюба заявил о желании обогнать Кержакова в статусе лучшего бомбардира России РИА «Новости»

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Форвард московского клуба «Локомотив» Артем Дзюба поставил своей целью догнать и перегнать футболиста Александра Кержакова по количеству забитых голов. В этом нападающий признался изданию «Матч ТВ».

Дзюба отметил, что «чуть-чуть сбился», считая, сколько голов ему осталось до звания лучшего бомбардира страны.

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«Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить», — подчеркнул спортсмен.

Футболист назвал это «большой целью», которой намерен достичь до конца карьеры.

Пока 34-летний нападающий забил в официальных матчах 223 гола. На счету заслуженного мастера спорта России Александра Кержакова, закончившего карьеру в сборной в 2017 году, — 233 забитых мяча. Он стал лучшим бомбардиром страны осенью 2014 года, забив два гола в товарищеском матче против Азербайджана.

Сейчас Кержаков строит тренерскую карьеру, в феврале 2023 года стал главным тренером клуба Высшей лиги Кипра «Кармиотисса». До этого был старшим тренером юношеской сборной России, возглавлял клубы «Томь» и «Нижний Новгород».