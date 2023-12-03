Спорт 03 декабря 2023, 23:17 Дзюба рассказал, при каких условиях прекратит байкот СМИ Дзюба заявил, что снимет бойкот СМИ, когда журналисты будут задавать вопросы РИА «Новости»

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Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба рекомендовал журналистам задавать нормальные вопросы, чтобы снять объявленный им бойкот прессе. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Что нужно, чтобы отменить бойкот прессе? Научиться задавать нормальные профессиональные вопросы. Пока вы не научитесь уважать нас, мы не будем уважать вас», — заявил спортсмен.

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Ранее футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев начали драку после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака». Во время игры первый накричал на второго из-за допущенных ошибок. Пиняев ответил Дзюбе, что тот ходит пешком по полю. После встречи нападающий «наехал» на форварда, спортсмены стали драться, их с трудом удалось разнять.

Как заявил журналист Иван Карпов, о случившемся узнал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко. Руководитель заявил, что тренер команды Михаил Галактионов не контролирует обстановку в раздевалке.