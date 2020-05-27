Дзюба рассказал об общении с Черчесовым во время самоизоляции

«Недавно звонил. Говорит в своем стиле: „Ну что, мой друг!“ Было очень прикольно и интересно поговорить», — поделился Дзюба.

По его словам, Черчесов просит членов команды быть ментально готовыми к возвращению не только в клубный футбол, но и в сборную, поскольку впереди чемпионат Европы. Дзюба признался, что соскучился по сборной и живому общению с партнерами по команде.