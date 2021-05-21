Дзюба рассказал, когда завершит карьеру

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что пока не планирует завершать карьеру. Он подчеркнул, что будет принимать это решение исходя из ряда причина в том числе состояния здоровья.

Об этом 32-летний Артем Дзюба рассказал Sport24.

«Это зависит прежде всего от здоровья. Пока оно позволяет, я буду играть. Во-вторых, у меня есть страсть: пока я не могу проигрывать даже на тренировках, меня это убивает и злит. В-третьих, когда я перестану получать от футбола удовольствие и перестану тянуть… Вообще этот момент очень тяжелый», — отметил футболист.

Он добавил, что многие спортсмены не замечают наступление момента, когда они уже не могут конкурировать с другими. Дзюба выразил надежду, что будет адекватным в этом вопросе и уйдет, чтобы не мучить себя и других. Однако капитан сборной подчеркнул, что сейчас у него заключен контракт еще на один год — есть вероятность, что он снова продлит его на год.

«Пока отмеряю себе два года», — сказал Дзюба.

Он добавил, что за это время хотел бы выиграть еще трофеи, а также занять второе место по забитым мячам с результатом в 100 голов во время матчей за команду, чтобы оставить след в истории «Зенита». При этом спортсмен уточнил, что после «Зенита» может уйти в другую команду, если будут силы и желание. Ведь если он перестанет тянуть в этом клубе, то в другом его опыт и умения могут пригодиться.