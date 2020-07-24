Дзюба рассказал, какие российские клубы играли с «Зенитом» в открытый футбол

«Самые приятные встречи. Две с „Краснодаром“ и две с „Уралом“. Все!» — обратил внимание спортсмен.

Он напомнил, что остальные клубы играли против петербуржцев строго от обороны, и это ненормально. По его словам, пиршество голов в матчах «Зенита» с «Краснодаром» объясняется тем, что «быки» играют так же открыто, как и «сине-бело-голубые».

«Но нам где-то чуть больше везет, что ли. Или у нас чуть больше мастерства», — добавил Дзюба.