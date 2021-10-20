Дзюба рассказал, что ожидает от матча с «Юневтусом»

Нападающий «Зенита» и бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал, чего ожидает от матча с «Ювентусом». Об этом сообщило ИА НСН.

«Такие принципиальные матчи нужно выигрывать, чтобы показать, кто в доме хозяин. Если побеждает соперник, это его окрыляет. Он понимает, что чемпион не так грозен, как о нем говорят. Если выигрываем мы, им становится тяжелее — снова приходится догонять, и они начинают думать, что не все в их королевстве так прекрасно», — рассказал спортсмен.

Он отметил, что его команде понадобится больше бегать и быть более сплоченными. Ошибки, по словам Дзюбы, должны быть исключены.