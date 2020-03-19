Дзюба призвал болельщиков беречь себя от коронавируса

Список известных людей, которые обратились к россиянам в связи с распространением коронавируса, пополнил капитан сборной России Артем Дзюба. Его видеообращение появилось на официальной странице национальной команды в Twitter.

Спортсмен призвал всех прежде всего соблюдать простые правила, чтобы обезопасить себя и не стать распространителем заболевания.

«Чаще мыть руки, как можно меньше трогать лицо, стараться избегать скопления людей, особенно если видно, что есть признаки ОРВИ. И как можно больше сидеть дома, стараться никуда не выходить. Мы все вместе несем определенную ответственность за себя и за других», — сказал Артем Дзюба.

Он подчеркнул, что сейчас все должны быть едины, чтобы справиться с этой проблемой. Для этого нужно стать ответственнее.

«Надеюсь, что скоро все вернется на круги своя. Футбол вернется на экраны, на стадионы. Мы все вместе этого очень сильно ждем», — сказал форвард «Зенита».

В начале этой недели стало известно, что до 10 апреля остановили проведение матчей Чемпионата России по футболу. Также все встречи отменил РФС.

Сегодня стало известно, что режим повышенной готовности ввели власти всех регионов России. Школьники и студенты перешли на дистанционный режим обучения. Все массовые и спортивные мероприятия отменили.