Спорт 17 апреля 2023, 13:23 Дзюба признал, что «Спартак» популярнее «Зенита» Футболист Дзюба заявил, что «Спартак» среди болельщиков популярнее «Зенита» из Петербурга РИА «Новости»

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Московский «Спартак» популярнее петербургского «Зенита» среди болельщиков, заявил изданию «РБ Спорт» нападающий столичного «Локомотива» Артем Дзюба. По его словам, красно-белых поддерживают сильнее, чем сине-бело-голубых.

Форвард в разные годы играл и за «Спартак», и за «Зенит». У него поинтересовались, у какой же команды больше фанатов.

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«„Зенит“ очень сильно сейчас набирает ход, думаю, за счет своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за „Спартак“ больше людей болеет. Но и у „Зенита“ их много», — отметил Артем Дзюба.

Ранее гендиректор петербуржцев Александр Медведев заявлял, что его команда — самая популярная в России. Он обосновал это тем, что «Зенит» попал в топ-5 самых популярных клубов мира в соцсети TikTok по итогам сентября прошлого года.

В рамках предыдущего тура Российской премьер-лиги «Локомотив» уступил «Зениту». Артем Дзюба извинился перед болельщиками столичной команды за игру, сообщили «Известия».

До этого нападающий заявил, что намерен стать лучшим бомбардиром в истории страны. Сейчас Дзюба отстает от завершившего карьеру Александра Кержакова (233 гола) на 10 мячей.