Дзюба пригласил на футбол помогающего детским домам мальчика. Видео

Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба позвал 11-летнего Савву Ярыгина на ближайший матч национальной команды. Школьник помогает детским домам.

Савва живет в Челябинске и сдает макулатуру, а на полученные деньги покупает футбольные мячи для ребят из детдома. Кумирами мальчика являются Артем Дзюба и португальский футболист Криштиану Роналду. Комментарий Дзюбы в своем Twitter привела пресс-служба футбольной сборной РФ.

Российский спортсмен сказал, что его очень впечатлила история Саввы.

«Ты большой молодец, умничка и нереально крутой парень», — заявил капитан российской сборной.

Дзюбе было приятно, что он является одним из любимых футболистов мальчика. Артем постарается и впредь радовать школьника из Челябинска новыми победами. В конце ролика нападающий«Зенита» пригласил Ярыгина на матч и пообещал подарить футболку.

Ближайшая игра с участием сборной РФ должна пройти 3 сентября. Российские футболисты сразятся с соперниками из Сербии.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал, что после Чемпионата мира по футболу 2018 года, в России остались жить более двух тысяч иностранцев.