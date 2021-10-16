Дзюба повторил рекорд чемпионата России по количеству голов

Игрок «Зенита» Артем Дзюба сравнялся по количеству голов на чемпионате России с бывшим футболистом «Ротора» Олегом Веретенниковым. На его счету 143 гола.

По данным издания «Спорт-Экспресс», Дзюба во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Арсенала» забил гол головой. Таким образом он повторил рекорд Веретенникова. Теперь у них обоих по 143 гола в турнире.

После следующего гола Дзюба станет единоличным лидером в рейтинге лучших игроков в истории чемпионата России.

Веретенников завершил спортивную карьеру в 2009 году.

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