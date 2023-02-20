20 февраля 2023, 16:01
"Крашеный Месси". Дзюба поставил на место высмеявшего его в сети Кокорина
Футболист Артем Дзюба назвал Александра Кокорина «крашеным Месси»
Футболист Артем Дзюба схлестнулся в запрещенной в России соцсети с Александром Кокориным. Заключивший контракт с «Локомотивом» Дзюба назвал форварда «Ариса» Кокорина «крашеным Месси».
Бывший капитан «Зенита» и экс-игрок турецкой «Аданы Демирспор» Дзюба недавно заключил контракт с российским клубом «Локомотив». Он выложил фотографию с тренировок. На что тут же отреагировал Кокорин. Он написал, что Дзюбе и Игорю Смольникову больше лет, чем шестерым остальным игрокам на снимке.
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«Слышь, Месси крашеный. Пьяным забиваешь там и радуешься», — написал в ответ Дзюба.
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Ранее вышедший из колонии по УДО Кокорин заявил, что молодым парням и мужчинам следует провести пару месяцев в тюрьме, чтобы прийти в себя. По его словам — это хорошая школа. Устроившие драку в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев провели чуть более года за решеткой.
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