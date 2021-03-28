Дзюба посоветовал злопыхателям «крепиться» после победы России над Словенией

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы над командой Словении в отборном матче на ЧМ-2022. Интервью с Дзюбой опубликовано на YouTube-канале российской сборной.

«Спасибо огромное стране за то, что чувствовали поддержку. И [тем, ] кто на стадионе, и кто у телевизора. Мы безумно счастливы, надеюсь, порадовали народ. А злопыхатели… Ну, крепитесь», — высказался Дзюба.

Футболист признался, что во втором тайме был момент, который его огорчил. Полузащитник Алексей Миранчук дал ему передачу, и он хотел пробить в ворота, но мяч скользнул, и сзади его выбили в подкате. Последние минуты матча Дзюба следил за игрой на скамье запасных. По его словам, это очень волнительно, потому что стресса намного больше.

«Там сидишь просто весь на нервах, когда еще пять минут добавляют, прямо вообще сердце останавливается. Любая подача, любой проход в штрафную… Прямо сердцебиение такое. Но парни выстояли», — сказал он.

Сборная России по футболу 27 марта в отборном матче на ЧМ-2022 обыграла команду Словении со счетом 2:1. Два мяча в ворота соперников Дзюба отправил в первом тайме.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут со сборной Словакии 30 марта.

«Мы прекрасно понимаем, Словакия — очень неудобный соперник, очень крепкий, и плюс, я думаю, к России они всегда настраиваются по-особому. Поэтому мы подготовимся. Сегодня мы порадуемся, позвольте уж нам, а завтра уже начнется подготовка, восстановление. И будем сражаться, а вы уж, пожалуйста, нас поддержите», — сказал Дзюба.

Спортивный журналист Георгий Черданцев ранее в беседе с «360» отметил, что в таких матчах главное — результат.