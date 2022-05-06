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    06 мая 2022, 14:02

    Дзюба попал в сферу интересов «Црвены Звезды»

    Артур Блянихов

    Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал сообщение о том, что сербский клуб проявляет интерес к кандидатуре бомбардира «Зенита» Артему Дзюбе. Топ-менеджера процитировал сайт Sport24.

    «Мы хотим его привезти. Он нам нужен, чтобы обеспечить Лигу чемпионов», — приводит слова Терзича РИА ФАН.

    По данным информагентства, Дзюба не намерен продлевать соглашение с «сине-бело-голубыми». Футболист планирует уйти из петербургского клуба этим летом.