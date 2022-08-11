Футбольный клуб «Краснодар» сделал выгодное предложение экс-нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

По словам инсайдера, руководство краснодарской команды рассматривает Дзюбу в качестве замену своему основному бомбардиру Джону Кордобе, который намерен покинуть стан «быков».

Уточняется, что в конце мая истекло соглашение между Дзюбой и «Зенитом», и футболист стал свободным агентом.