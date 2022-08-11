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    11 августа 2022, 20:22

    Дзюба попал в сферу интересов «Краснодара» — СМИ

    Артур Блянихов

    Футбольный клуб «Краснодар» сделал выгодное предложение экс-нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

    По словам инсайдера, руководство краснодарской команды рассматривает Дзюбу в качестве замену своему основному бомбардиру Джону Кордобе, который намерен покинуть стан «быков».

    Уточняется, что в конце мая истекло соглашение между Дзюбой и «Зенитом», и футболист стал свободным агентом.