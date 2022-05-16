Руководство турецкого клуба «Фенербахче» рассматривает вариант с подписанием бомбардира петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

РИА ФАН сообщило, что Дзюба не намерен продлевать соглашение с «сине-бело-голубыми». По данным информагентства, ему предложили контракт с трехкратным понижением зарплаты. Отмечается, что футболист отказался от этого предложения и дал задание своим агентам подобрать ему европейскую команду.