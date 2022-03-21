Дзюба получил наибольшее количество упоминаний в СМИ среди спортсменов Петербурга

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал самым упоминаемым в СМИ спортсменом за эту зиму. Его процитировали более 17 тысяч раз в новостных изданиях. Об этом написал «Петербургский дневник» совместно с компанией «Медиалогия».

Также большое количество упоминаний получили нападающий сборной Ирана Сердар Азмун (14 017) и главный тренер команды Сергей Семак (13 151). По словам руководителя спортивной редакции телеканала «Санкт-Петербург», комментатора и ведущего Ивана Лосева, Артем Дзюба уже давно из самого популярного игрока «Зенита» стал одним из самых популярных людей в России. Азмун получил большое количество упоминаний за счет истории, связанной с уходом из команды, а про тренера Семака и объяснять не приходится.

Кроме звезд футбола в рейтинг с наибольшим количеством упоминаний в СМИ также попали четыре представителя фигурного катания: Евгений Плющенко (9917), Елизавета Туктамышева (9086), Алексей Ягудин (8041) и Михаил Коляда (7096).

На взгляд Лосева, зрителям и читателям в последнее время все больше интересны не спортивные, а околоспортивные события.