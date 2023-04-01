Спорт 01 апреля 2023, 15:47 Дзюба оформил дубль в матче РПЛ с «Пари НН» Форвард «Локомотива» Дзюба дважды поразил ворота «Пари НН» в матче чемпионата России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба отметился двумя забитыми мячами в матче 21-го тура чемпионата России с «Пари НН».

Встреча проходит в Нижнем Новгороде. Первый мяч Дзюба забил на 15-й минуте встречи, пяткой переправив мяч в сетку ворот хозяев поля после передачи Максима Ненахова.

Реклама

Второй гол 34-летний игрок записал на свой счет на 31-й минуте, замкнув пас Артема Карпукаса. Также за «Локомотив» на 27-й минуте забил Дмитрий Баринов. Таким образом, «Локомотив» после первого тайма ведет в счете 3:0.

После возвращения в чемпионат России Дзюба забил уже шесть мячей в четырех матчах. Его контракт со столичным коллективом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее футболист признался, что полностью поддерживает президента России Владимира Путина. Дзюба отметил, что ему поступили предложения переехать в другую страну, однако он от них категорически отказался.