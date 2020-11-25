Дзюба объяснил поражение «Зенита» в матче с «Лацио»

Петербургский «Зенит» проиграл римскому «Лацио» в групповом турнире Лиги чемпионов из-за менталитета. Проблема в том, что нужна личная ответственность, которую нельзя перекладывать на других, и раскованность в игре. Об этом заявил форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба.

«Мне кажется, проблема наша в менталитете. Пока мы не перестанем бояться и перекладывать ответственность, а каждый должен отвечать. Должна быть ответственность, как командная, так и общая. <…> Пока не изменим менталитет, так и будем, зажиматься, чего-то бояться, пропускать, а потом отыгрываться», — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».

Футболист добавил, что после этого поражения надо извиниться перед болельщиками и перед городом, так как чемпион России не имеет права так выступать.Он выразил надежду, что когда-нибудь, эта ситуация с менталитетом поменяется. Над этим необходимо работать.

Накануне «Зенит» уступил «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3. Российский клуб потерял шанс на выход в одну восьмую турнира. Единственный мяч в ворота итальянцев в первом тайме забил Дзюба. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.