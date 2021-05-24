Дзюба объяснил, почему не ушел из «Зенита» в европейский клуб

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заявил, что хотел перейти в европейский клуб. Но попытка оказалась неудачной.

Форвард сине-бело-голубых признался, что серьезно задумывался о переходе, однако ничего не вышло. При этом название клуба спортсмен не уточнил.

«Меня, мягко говоря, кинули», — процитировал его телеканал RT.

Сейчас, по словам Дзюбы, он полностью сфокусирован на Евро-2020. Даже старается «ничего лишнего не смотреть и не слушать».

«Потом можно о чем-то думать. <…> Эти девять дней очень сложные», — добавил нападающий.

Цвета «Зенита» Дзюба защищает с 2015 года. В первой половине 2018 года он на правах аренды играл за тульский «Арсенал». До этого он выступал в составе «Спартака» и «Ростова».

Чемпионат Европы будет проходить с 11 июня по 11 июля. Семь игр состоится в Санкт-Петербурге. Предсказывать итоги матчей будет белый кот Ахилл из Эрмитажа. Свою карьеру предсказателя он начал еще в 2017 году, во время Кубка конфедераций.