Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии

Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.

«Нам указали на наши ошибки, может даже и хорошо, что такая пощечина нам — четыре мы еще не пропускали», — приводит ТАСС его слова.

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Российский форвард также добавил, что контратаки соперников были настолько сильными, что каждая из них могла привести к голу. Дзюба также отметил, что в начале игры ему и другим игрокам сборной России казалось, что у них есть шансы в игре против бельгийцев, однако они быстро повели.

«Мы и предполагали, что будет тяжело, но будем двигаться дальше, лучше сейчас получить, чем на чемпионате Европы», — заметил Дзюба. Российский форвард также назвал сборную Бельгии «топ-командой».

Встреча состоялась ранее 16 ноября в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 1:4. Единственный гол в составе россиян забил защитник Георгий Джикия на 79-й минуте игры.

Сборные России и Бельгии уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы-2020. Заключительный матч отбора 19 ноября российская сборная проведет с командой Сан-Марино. Бельгийцы в этот же день примут сборную Кипра.