Дзюба назвал «флюгером» критиковавшего его комментатора Орлова

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, комментируя итоги победы над «Динамо», передал привет критиковавшему его накануне спортивному комментатору Геннадию Орлову. Футболист назвал его «флюгером». Видео появилось на YouTube-канале петербургского клуба.

«Хотел передать привет многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке „флюгер“. Геннадий Сергеевич, привет!» — сказал футболист.

Как сообщил Sport 24, Орлов на этой неделе заявил, что Дзюба потерял силы, так как в играх он недорабатывает и продолжает бегать по флангам.

На встрече с «Динамо» футболист доказал ошибочность заявления комментатора. Он забил два гола из трех в ворота соперника еще в первом тайме. Размочить счет смог нападающий «Динамо» Николай Комличенко, но Азмун доставил в ворота москвичей третий мяч, чем утвердил победу «Зенита». Встреча закончилась со счетом 3:1.

По данным турнирной таблицы «Зенит» стал лидером Российской премьер-лиги по количеству очков. На счету петербургского клуба их 38, что на три больше от ближайшего соперника «Спартака».

Следующий тур станет заключительным перед зимней паузой. «Зенит» на своем поле примет «Спартак» 16 декабря. «Динамо» в тот же день сыграет в гостях против «Сочи».