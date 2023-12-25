Спорт 25 декабря 2023, 11:23 Дзюба на вечеринке исполнил песню про петербургский «Зенит» Футболист «Локомотива» Дзюба спел песню группы «Ленинград» о «Зените» Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба на вечеринке спел песню группы «Ленинград» про петербургский «Зенит». Видеозапись со своим исполнением спортсмен опубликовал в Instagram*.

Вечеринка состоялась во время отпуска футболиста, поводом для праздника стал день рождения его жены Кристины. На кадрах видно, что на мероприятии присутствовал и российский тренер Леонид Слуцкий.

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Сейчас Дзюба является игроком московского «Локомотива», но с 2015 по 2022 год он входил в состав «Зенита». За проведенные в петербургском футбольном клубе годы спортсмен четыре раза выиграл чемпионат России и два раза становился обладателем Кубка России.

Ранее «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Московские футболисты завоевали победу, хотя играли без главного тренера Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова.

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