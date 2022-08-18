Дзюба близок к переходу в клуб «Адана Демиспор» — СМИ
Бывший игрок петербургского «Зенита» Артем Дзюба близок к подписанию контракта с турецкой командой «Адана Демиспор». Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на профильные СМИ.
Спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк сообщил, что пока соглашение с российским футболистом не подписано. Он выразил надежду, что это произойдет в самом ближайшем будущем.
«Соглашение будет рассчитано по схеме „1+1“», — утончил он.
Он подтвердил, что «Адана Демиспор» предложил Дзюбе зарплату в размере от полутора до 1,8 миллиона евро в год.