Джошуа отреагировал на отмену третьего боя Уайлдера с Фьюри

По словам Джошуа, Уайлдер должен сам разъяснить, почему не состоится его схватка с Фьюри.

«Мне интересно, что он скажет, в том числе и насчет поражения в предыдущем бою», — добавил боксер.

Он выразил надежду на возвращение бойца, поскольку тот, по его мнению, является отличным дополнением к тяжелому дивизиону.

«А что касается Диллиана Уайта, то я хочу понять, как он восстановился после нокаута от Поветкина», — подытожил спортсмен.