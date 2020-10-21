Джошуа отреагировал на отмену третьего боя Уайлдера с Фьюри
Боксер-тяжеловес Энтони Джошуа прокомментировал победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом, а также высказался об отмене третьего поединка Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на профильные СМИ.
По словам Джошуа, Уайлдер должен сам разъяснить, почему не состоится его схватка с Фьюри.
«Мне интересно, что он скажет, в том числе и насчет поражения в предыдущем бою», — добавил боксер.
Он выразил надежду на возвращение бойца, поскольку тот, по его мнению, является отличным дополнением к тяжелому дивизиону.
«А что касается Диллиана Уайта, то я хочу понять, как он восстановился после нокаута от Поветкина», — подытожил спортсмен.