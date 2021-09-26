Джошуа госпитализировали с переломом глазницы после поражения от Усика

Британский тяжеловес Энтони Джошуа попал в больницу после боя с украинцем Александром Усиком. Врачи подозревают, что у него может быть перелом глазницы. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

Его слова процитировало The Metro. Хирн отметил, что 31-летний спортсмен попал в больницу с подозрением на перелом глазницы. Точный диагноз врачи пока не поставили. Однако промоутер обратил внимание, что в последних раундах боя против Усика у Джошуа был отекший глаз.

Встреча спортсменов прошла в ночь на 26 сентября на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне. Бой длился все 12 раундов. По итогам победил украинский спортсмен — в результате он завоевал четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе. Судьи единогласно отдали победу Усику — после конца поединка его соперник упал на канаты. При этом Усик допустил, что между спортсменами может состояться матч-реванш. При этом он подчеркнул, что рассчитывает на сражение в Киеве.

Эта победа стала 19-й в карьере украинского спортсмена. За все время он не проиграл еще не одного боя. Его соперник терпел поражения дважды, но побеждал 24 раза.