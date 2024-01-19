Спорт 19 января 2024, 14:06 Джордан Хендерсон покинул «Аль-Иттифак» и перешел в нидерландский «Аякс»

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Английский полузащитник Джордан Хендерсон расторг контакт с саудовским «Аль-Иттифаком» и перешел в нидерландский «Аякс». Об этом стало известно сайту kp.ru.

Как уточнили в пресс-службе «Аякса», руководство клуба заключило контракт с экс-капитаном «Ливерпуля» до лета 2026 года. Он будет выступать под шестым номером.

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Напомним, за переход Хендерсона в «Аль-Иттифак» саудовцы заплатили 14 миллионов евро.