Джонс сделал прогноз по результатам боя Поветкина и Уайта

Знаменитый боксер Рой Джонс сделал прогноз по результатам предстоящего боя россиянина Александра Поветкина и британца Диллана Уайта, сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Этот поединок о том, какой угол, какая команда сможет лучше настроиться, какая будет готова к изменениям по ходу поединка», — процитировала эксперта газета «Известия».

По мнению Джонсона, Поветкин сможет вновь нокаутировать Уайта. Он заметил, что россиянин в своем первом бое с британцем все время подстраивался и «смог достать» своего соперника.

«Определяющим фактором станет то, как Поветкин будет боксировать в этот раз, и кто сможет быстрее подстроиться к бою», — подчеркнул Джонс.

Напомним, что первый поединок Поветкина и Уайта за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе состоялся в конце лета прошлого года в Великобритании. Тогда наш спортсмен отправил оппонента в нокаут. Бой-реванш соперников назначен на 27 марта.